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Минмолодьспорта хочет лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

Минмолодьспорта хочет лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

Киев • УНН

 • 1313661 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Минмолодежьспорта опубликовало проект постановления, в котором планирует лишать федерации статуса национальных в случае участия их спортсменов в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами, а также вводить персональные санкции, пишет УНН, со ссылкой на сайт министерства.

Детали

Минмолодьспорта осудило предоставление 28 марта 2023 года Международным олимпийским комитетом рекомендаций международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. И в ответ подготовило проект постановления, в котором предлагает лишать украинские спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены будут принимать участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Цитата

"Предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской федерации и республики Беларусь", - говорится в постановлении министерства.

В проекте постановления говорится, что Минмолодежьспорта работает над механизмом поддержки национальных федераций по видам спорта, в отношении которых международной федерацией могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях. А также вместе с СБУ изучается способ применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые "создают реальные или потенциальные угрозы интересам общества и государства". 

Дополнение

МОК раскритиковал решение Украины не позволять своим спортсменам соревноваться с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 

В свою очередь, согласно совместному заявлению, опубликованному британским правительством 21 февраля 2023 года, Соединенные Штаты вместе с более чем 30 другими странами, включая Канаду и большую часть Европы, поддерживают запрет российским и белорусским спортсменам на участие в международных соревнованиях.

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