В ПАСЕ пройдут срочные дебаты об исключении российских спортсменов из Олимпиады и последствиях агрессии рф

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"... Бюро ПАСЕ решило, что на июньской сессии у нас будет 2 срочных дебатов по Украине, которые увенчаются голосованием Резолюций об исключении российских и белорусских атлетов из Олимпийских игр и политических последствий российской агрессии против Украины", - сообщила Мезенцева.

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Как ранее сообщал УНН, на прошлой весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге среди наиболее важных для Украины вопросов повестки дня были дебаты по срочной процедуре и резолюция (которая была принята) о принудительном перемещении и депортации украинских детей в рф и на временно оккупированные территории. С онлайн-обращением к делегатам ПАСЕ из 46 стран выступила первая леди Украины Елена Зеленская. Среди вопросов повестки дня были также участие российских спортсменов на Олимпиаде и подготовка к 4-му саммиту Совета Европы в Рейкьявике. На заседании 27 апреля ПАСЕ признала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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