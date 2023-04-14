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Мінмолодьспорту офіційно заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси

Мінмолодьспорту офіційно заборонило українським спортсменам брати участь в змаганнях, куди допущені росіяни та білоруси

Київ • УНН

 • 1444457 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, в якому йдеться про заборону участі українських спортсменів в змаганнях, де виступають росіяни та білоруси. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою на сайті Міністерства.

Деталі

Згідно з наказом № 2031 від 12 квітня 2023 р.:

  • Забороняється офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та/або республіки білорусь.
  • Департаментам олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» необхідно забезпечити відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі у відповідних змаганнях спортсменів російської федерації та/або республіки білорусь.
  • Особам, які відповідають за відрядження відповідних офіційних делегацій, треба забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено.
  • Рекомендується всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів з російської федерації та/або республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів.
  • Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінмолодьспорту, до повноважень яких віднесено координацію розвитку відповідного виду спорту: треба постійно здійснювати моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, у тому числі спортсменів, які представляють ці федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з російської федерації та/або республіки білорусь; та подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу.

Також у документі зазначається, що відповідний наказ видано на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 року щодо здійснення заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів, інших представників російської федерації та республіки білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів з недопущення пропаганди військової агресії російської федерації проти України у середовищі міжнародної спортивної спільноти.

Нагадаємо

Спортсменів з росії та білорусі допустять до змагань з тріатлону.

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