Спортсменів з росії та білорусі допустять до змагань з тріатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міжнародний союз тріатлону вирішив допустити спортсменів з росії та білорусі до змагань. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт організації.
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"В принципі, Міжнародний союз тріатлону підтримує розвиток шляху для незалежних нейтральних індивідуальних спортсменів та офіційних осіб із російськими та білоруськими паспортами для участі у наших видах спорту", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Організація зауважує, що ухвалила таке рішення на основі рекомендації МОК щодо повернення до міжнародних змагань спортсменів з російськими та білоруськими паспортами.
Як зазначається, Міжнародний союз тріатлону у консультації з МОК та Асоціацією літніх Олімпійських міжнародних федерацій буде працювати над розробкою необхідних процесів незалежної перевірки, щоб дозволити та спланувати повернення росіян та білорусів на змагання.
"Виконавча рада знову підтверджує свою солідарність з Україною перед війною з Росією, що триває, і що незалежність будь-якого спортсмена чи офіційної особи була абсолютною умовою їх повернення на змагання Всесвітнього тріатлону", - додали в організації.
Доповнення
Санкції проти російських та білоруських спортсменів були введені на початку березня 2022 року відповідно до рекомендацій МОК та принципів Олімпійської хартії, щоб "гарантувати безпеку всіх спортсменів, які беруть участь у змаганнях з тріатлону".
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ ФРН пригрозила не допустити до змагань російських спортсменів.