Спортсменов из россии и беларуси допустят к соревнованиям по триатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Международный союз триатлона решил допустить спортсменов из россии и беларуси к соревнованиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный сайт организации.
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"В принципе, Международный союз триатлона поддерживает развитие пути для независимых нейтральных индивидуальных спортсменов и официальных лиц с российскими и белорусскими паспортами для участия в наших видах спорта", - говорится в сообщении.
Детали
Организация отмечает, что приняла такое решение на основе рекомендации МОК по возвращению к международным соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.
Как отмечается, Международный союз триатлона в консультации с МОК и Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы позволить и спланировать возвращение россиян и белорусов на соревнования.
"Исполнительный совет вновь подтверждает свою солидарность с Украиной перед продолжающейся войной с россией, и что независимость любого спортсмена или официального лица была абсолютным условием их возвращения на соревнования Всемирного триатлона", - добавили в организации.
Дополнение
Санкции против российских и белорусских спортсменов были введены в начале марта 2022 года в соответствии с рекомендациями МОК и принципами Олимпийской хартии, чтобы "гарантировать безопасность всех спортсменов, участвующих в соревнованиях по триатлону".
Напомним
Министр внутренних дел ФРГ пригрозила не допустить к соревнованиям российских спортсменов.