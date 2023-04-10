Німеччина може не допустити до змагань російських спортсменів - голова МВС

Цитата

"Країни, у яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Ви можете контролювати, чи дійсно росіяни можуть брати участь, видаючи візи... Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, тоді ми можемо діяти відповідно. Тут ми завжди будемо діяти з чіткою позицією", - наголосила голова МВС країни.

Деталі

Файзер назвала рішення МОК від 28 березня рекомендувати повернення російських і білоруських спортсменів до світових асоціацій за певних умов "ляпасом українським спортсменам".

"Пропонувати розпалювачу війни путіну пропагандистську сцену зрадило б усі цінності спорту. МОК повинен запобігти цьому катастрофічному сигналу... Це абсолютно неприйнятно для українських спортсменів зіткнутися зі спортсменами, які змагаються за країну, яка вбиває стільки цивільних в Україні", - наголосила вона.

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет припустив, що є "занадто багато воєн", щоб забороняти участь в іграх.