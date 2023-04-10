Німеччина може не допустити до змагань російських спортсменів - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Файзер пригрозила не допустити російських спортсменів на територію Німеччини для участі у міжнародних змаганнях, після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив резолюцію про повернення спортсменів з рф та білорусі під "нейтральними" прапорами, пише УНН з посиланням на Spiegel.
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"Країни, у яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Ви можете контролювати, чи дійсно росіяни можуть брати участь, видаючи візи... Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, тоді ми можемо діяти відповідно. Тут ми завжди будемо діяти з чіткою позицією", - наголосила голова МВС країни.
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Файзер назвала рішення МОК від 28 березня рекомендувати повернення російських і білоруських спортсменів до світових асоціацій за певних умов "ляпасом українським спортсменам".
"Пропонувати розпалювачу війни путіну пропагандистську сцену зрадило б усі цінності спорту. МОК повинен запобігти цьому катастрофічному сигналу... Це абсолютно неприйнятно для українських спортсменів зіткнутися зі спортсменами, які змагаються за країну, яка вбиває стільки цивільних в Україні", - наголосила вона.
Нагадаємо
Міжнародний олімпійський комітет припустив, що є "занадто багато воєн", щоб забороняти участь в іграх.