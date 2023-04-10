Германия может не допустить к соревнованиям российских спортсменов - глава МВД

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"Страны, в которых проходят крупные спортивные события, не бессильны. Вы можете контролировать, действительно ли россияне могут участвовать, выдавая визы... Если мы организуем международные соревнования в Германии, тогда мы можем действовать соответственно. Здесь мы всегда будем действовать с четкой позицией", - подчеркнула глава МВД страны.

Детали

Файзер назвала решение МОК от 28 марта рекомендовать возвращение российских и белорусских спортсменов в мировые ассоциации при определенных условиях "пощечиной украинским спортсменам".

"Предлагать разжигателю войны путину пропагандистскую сцену предало бы все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал... Это абсолютно неприемлемо для украинских спортсменов столкнуться со спортсменами, которые соревнуются за страну, которая убивает столько гражданских в Украине", - подчеркнула она.

Напомним

Международный олимпийский комитет предположил, что есть "слишком много войн", чтобы запрещать участие в играх.