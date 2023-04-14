Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы

Детали

Согласно приказу № 2031 от 12 апреля 2023 г:



Запрещается официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской федерации и/или республики беларусь.



Департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» необходимо обеспечить отзыв из командировок официальных делегаций в случае участия в соответствующих соревнованиях спортсменов российской федерации и/или республики беларусь.



Лицам, отвечающим за командировки соответствующих официальных делегаций, необходимо обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы.



Рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям осуществлять мониторинг возможного участия спортсменов из российской федерации и/или республики беларусь в международных спортивных соревнованиях и своевременно информировать Минмолодежьспорт в случае выявления таких фактов.



Руководителям самостоятельных структурных подразделений Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития соответствующего вида спорта: надо постоянно осуществлять мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, в том числе спортсменов, представляющих эти федерации, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской федерации и/или республики беларусь; и подавать в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной.



Также в документе отмечается, что соответствующий приказ издан во исполнение решения Кабинета Министров Украины от 30 марта 2023 года по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей российской федерации и республики беларусь от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии российской федерации против Украины в среде международного спортивного сообщества.

Напомним

Спортсменов из россии и беларуси допустят к соревнованиям по триатлону.