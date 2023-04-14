Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы

ukru
10:03 • 8109 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 78191 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 91868 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 113917 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 101525 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122878 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 119455 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108387 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102345 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113282 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 104089 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 113103 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 72989 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 85369 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 50118 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 189301 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 219837 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 159879 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 166096 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 202254 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 11108 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 102512 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 111388 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127600 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162795 просмотра
Актуальное
Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы

Минмолодежьспорта официально запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы

Киев • УНН

 • 1444456 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, в котором говорится о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы. Об этом пишет УНН по информации обнародованной на сайте Министерства.

Детали

Согласно приказу № 2031 от 12 апреля 2023 г:

  • Запрещается официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской федерации и/или республики беларусь.
  • Департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» необходимо обеспечить отзыв из командировок официальных делегаций в случае участия в соответствующих соревнованиях спортсменов российской федерации и/или республики беларусь.
  • Лицам, отвечающим за командировки соответствующих официальных делегаций, необходимо обеспечить возвращение участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда они были командированы.
  • Рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям осуществлять мониторинг возможного участия спортсменов из российской федерации и/или республики беларусь в международных спортивных соревнованиях и своевременно информировать Минмолодежьспорт в случае выявления таких фактов.
  • Руководителям самостоятельных структурных подразделений Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития соответствующего вида спорта: надо постоянно осуществлять мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальной, в том числе спортсменов, представляющих эти федерации, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из российской федерации и/или республики беларусь; и подавать в установленном порядке соответствующие документы в Комиссию для предоставления спортивной федерации статуса национальной.

Также в документе отмечается, что соответствующий приказ издан во исполнение решения Кабинета Министров Украины от 30 марта 2023 года по осуществлению мероприятий по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей российской федерации и республики беларусь от участия в международных спортивных соревнованиях и усиление мер по недопущению пропаганды военной агрессии российской федерации против Украины в среде международного спортивного сообщества.

Напомним

Спортсменов из россии и беларуси допустят к соревнованиям по триатлону.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы