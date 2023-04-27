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Депортація українських дітей до рф: дебати у ПАРЄ розпочалися із виступу Зеленської

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Дебати у ПАРЄ щодо примусової депортації українських дітей до рф розпочалось із виступу першої леді України Олени Зеленської. Про це повідомила глава української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Розпочинає Дебати в ПАРЄ Перша Леді Олена Зеленська щодо Резолюції "депортації та примусове переміщення Українських дітей та інших цивільних осіб до росії та тимчасово оккпованих територій України: створення умов повернення, зупинка вчинення злочинів та покарання винних", - написала Мезенцева.

Раніше

Як повідомляв УНН, у ПАРЄ відбудуться термінові дебати 27 квітня, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України.

Доповнення

В Україну прибули експерти третього механізму ОБСЄ для збору даних і фактів депортації росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в рф.

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