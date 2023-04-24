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Депортація українських дітей в рф: у ПАРЄ проведуть дебати та ухвалять резолюцію

Київ • УНН

 • 347143 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У ПАРЄ відбудуться термінові дебати 27 квітня, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України. Про це повідомив нардеп і член постійної делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

«У четвер 27 квітня у ПАРЄ відбудуться термінові дебати, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України», - написав Гончаренко.

Він додав, що також після дебатів буде затверджена відповідна резолюція. Планується відеовиступ Олени Зеленської.

Доповнення

В Україну прибули експерти третього механізму ОБСЄ для збору даних і фактів депортації росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в рф.

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