Депортація українських дітей в рф: у ПАРЄ проведуть дебати та ухвалять резолюцію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У ПАРЄ відбудуться термінові дебати 27 квітня, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України. Про це повідомив нардеп і член постійної делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
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«У четвер 27 квітня у ПАРЄ відбудуться термінові дебати, які будуть стосуватися переміщення українських дітей на територію росії та тимчасово окуповані території України», - написав Гончаренко.
Він додав, що також після дебатів буде затверджена відповідна резолюція. Планується відеовиступ Олени Зеленської.
Доповнення
В Україну прибули експерти третього механізму ОБСЄ для збору даних і фактів депортації росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в рф.