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В Україну прибули експерти ОБСЄ: збиратимуть дані щодо депортації українських дітей до рф

В Україну прибули експерти ОБСЄ: збиратимуть дані щодо депортації українських дітей до рф

Київ • УНН

 • 517906 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україну прибули експерти третього механізму ОБСЄ для збору даних і фактів депортації росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в рф. Вони зустрілися з радником - уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, повідомляє УНН з посиланням на сайт Офісу Президента.

Цитата

"Ми дякуємо за запуск третього механізму ОБСЄ та готові надати всю підтримку для одержання вами необхідної інформації. Я переконана, що не лише Україна, а й уся європейська та світова спільнота з нетерпінням чекають на ваші висновки щодо проблематики депортації українських дітей", - заявила радниця.

Деталі

У зустрічі взяли участь експерти третього механізму ОБСЄ доктор Еліна Штейнерте, професор Вероніка Білкова та Сесилія Хеллештвайт, які, як зазначається, мають великий досвід у сфері міжнародного гуманітарного права та прав людини. Під час зустрічі вони отримали інформацію щодо ситуації з викраденими росією українськими дітьми, почули історії, які розповідали діти після повернення в Україну.

Герасимчук наголосила, що Україна прагне "повністю припинити примусове переміщення українських дітей до рф і наполягає на їх безпечному поверненні на батьківщину та возз’єднанні із сім’єю". Вона додала, що міжнародний правовий механізм має не лише засвідчити злочинність намірів і дій російських окупантів щодо українських дітей, а й закласти основу для захисту дітей з інших країн світу.

Доповнення

У березні 2023 року 45 країн ОБСЄ задіяли "Московський механізм" для розслідування порушень прав людини з боку рф в Україні. Він передбачає відправлення місії експертів для надання допомоги та розв'язання проблем, у тому числі пов'язаних із незаконним переміщенням українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей до рф.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 квітня, на пленарному засіданні Європейського парламенту обговорять питання повернення українських дітей, незаконно депортованих окупантами на територію рф, а також ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора володимира путіна.

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