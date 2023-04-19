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В Украину прибыли эксперты ОБСЕ: будут собирать данные по депортации украинских детей в рф

В Украину прибыли эксперты ОБСЕ: будут собирать данные по депортации украинских детей в рф

Киев • УНН

 • 517902 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украину прибыли эксперты третьего механизма ОБСЕ для сбора данных и фактов депортации россией украинских детей, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в рф. Они встретились с советником - уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук, сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Цитата

"Мы благодарим за запуск третьего механизма ОБСЕ и готовы оказать всю поддержку для получения вами необходимой информации. Я убеждена, что не только Украина, но и все европейское и мировое сообщество с нетерпением ждут ваших выводов по проблематике депортации украинских детей", - заявила советник.

Детали

Во встрече приняли участие эксперты третьего механизма ОБСЕ доктор Элина Штейнерте, профессор Вероника Белкова и Сесилия Хеллештвайт, которые, как отмечается, имеют большой опыт в сфере международного гуманитарного права и прав человека. Во время встречи они получили информацию о ситуации с похищенными россией украинскими детьми, услышали истории, которые рассказывали дети после возвращения в Украину.

Герасимчук подчеркнула, что Украина стремится "полностью прекратить принудительное перемещение украинских детей в РФ и настаивает на их безопасном возвращении на родину и воссоединении с семьей". Она добавила, что международный правовой механизм должен не только засвидетельствовать преступность намерений и действий российских оккупантов в отношении украинских детей, но и заложить основу для защиты детей из других стран мира.

Дополнение

В марте 2023 года 45 стран ОБСЕ задействовали "Московский механизм" для расследования нарушений прав человека со стороны рф в Украине. Он предусматривает отправку миссии экспертов для оказания помощи и решения проблем, в том числе связанных с незаконным перемещением украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовой-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей в россию.

Напомним

Сегодня, 19 апреля, на пленарном заседании Европейского парламента обсудят вопрос возвращения украинских детей, незаконно депортированных оккупантами на территорию рф, а также ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского диктатора владимира путина.

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