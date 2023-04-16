У ЄС обговорять незаконну депортацію українських дітей до рф, ордер МКС на арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На пленарному засіданні Європейського парламенту обговорять питання повернення українських дітей, незаконно депортованих окупантами на територію рф, а також ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку Європарламенту в Telegram.
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"Повернення додому дітей, примусово депортованих з України з початку війни, ордер на арешт Володимира Путіна, виданий МКС, виклики, з якими стикається Молдова. Ці та інші питання Європарламент розгляне на пленарній сесії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Пленарне засідання відбудеться з 17 по 20 квітня у Страсбурзі. Згідно з розкладом, опублікованим на сайті Європарламенту, заяви ради та комісії парламентарі заслухають на дебатах у середу, 19 квітня, о 9:00 за місцевим часом. Того ж дня, з 12:00 по 13:00 проголосують за рішення, прийняті під час дебатів "Виклики, з якими стикається Молдова" 14 квітня.
Крім цього, під час засідання Європарламент розгляне питання відносин з Іраком, "потребу в узгодженій стратегії" щодо відносин ЄС-Китай, а також кліматичні зміни, позбавлення забруднювачів та посилення хімічного законодавства ЄС.
Нагадаємо
12 квітня Європарламент та ВР провели перше міжкомітетське засідання, на якому обговорили питання відбудови європейської України.