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Європарламент та ВР проведуть перше міжкомітетське засідання

Європарламент та ВР проведуть перше міжкомітетське засідання

Київ • УНН

 • 691313 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України відбудеться завтра, 12 квітня. Про це повідомляє ВР, передає УНН.

Цитата

«Завтра відбудеться перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України. Парламентарі обговорять питання відбудови європейської України та побудову стійкого майбутнього разом», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що засідання відкриють Голова Європарламенту Роберта Мецола та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Доповнення

Кулеба обговорив з головою Європарламенту майбутній спецтрибунал для рф.

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