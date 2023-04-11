Європарламент та ВР проведуть перше міжкомітетське засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України відбудеться завтра, 12 квітня. Про це повідомляє ВР, передає УНН.
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«Завтра відбудеться перше міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України. Парламентарі обговорять питання відбудови європейської України та побудову стійкого майбутнього разом», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що засідання відкриють Голова Європарламенту Роберта Мецола та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Доповнення
Кулеба обговорив з головою Європарламенту майбутній спецтрибунал для рф.