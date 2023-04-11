Европарламент и ВР проведут первое межкомитетское заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады Украины состоится завтра, 12 апреля. Об этом сообщает ВР, передает УНН.
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«Завтра состоится первое межкомитетское заседание Европарламента и Верховной Рады Украины. Парламентарии обсудят вопросы восстановления европейской Украины и построение устойчивого будущего вместе», - говорится в сообщении.
Сообщается, что заседание откроют Председатель Европарламента Роберта Мецола и Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
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Кулеба обсудил с председателем Европарламента будущий спецтрибунал для рф.