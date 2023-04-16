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В ЕС обсудят незаконную депортацию украинских детей в рф, ордер МУС на арест путина

Киев • УНН

 • 822799 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На пленарном заседании Европейского парламента обсудят вопрос возвращения украинских детей, незаконно депортированных оккупантами на территорию рф, а также ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу Европарламента в Telegram.

Цитата

"Возвращение домой детей, принудительно депортированных из Украины с начала войны, ордер на арест владимира путина, выданный МУС, вызовы, с которыми сталкивается Молдова. Эти и другие вопросы Европарламент рассмотрит на пленарной сессии", - говорится в сообщении.

Детали

Пленарное заседание состоится с 17 по 20 апреля в Страсбурге. Согласно расписанию, опубликованному на сайте Европарламента, заявления совета и комиссии парламентарии заслушают на дебатах в среду, 19 апреля, в 9:00 по местному времени. В тот же день, с 12:00 по 13:00 проголосуют за решения, принятые во время дебатов "Вызовы, с которыми сталкивается Молдова" 14 апреля.

Кроме этого, во время заседания Европарламент рассмотрит вопрос отношений с Ираком, "потребность в согласованной стратегии" по отношениям ЕС-Китай, а также климатические изменения, избавление загрязнителей и усиление химического законодательства ЕС.

Напомним

12 апреля Европарламент и ВР провели первое межкомитетское заседание, на котором обсудили вопросы восстановления европейской Украины.

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