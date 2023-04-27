Депортация украинских детей в рф: дебаты в ПАСЕ начались с выступления Зеленской

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"Начинает Дебаты в ПАСЕ Первая Леди Елена Зеленская по Резолюции "Депортации и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в россию и временно оккупированных территорий Украины: создание условий возвращения, остановка совершения преступлений и наказание виновных", - написала Мезенцева.

Ранее

Как сообщал УНН, в ПАСЕ состоятся срочные дебаты 27 апреля, которые будут касаться перемещения украинских детей на территорию россии и временно оккупированные территории Украины.

Дополнение

В Украину прибыли эксперты третьего механизма ОБСЕ для сбора данных и фактов депортации россией украинских детей, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в рф.