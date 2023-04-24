Депортація дітей та Олімпіада: українська делегація повідомила про план роботи на сесії в ПАРЄ

ukru
12:29 • 55981 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 170485 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 138930 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 143127 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 217222 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 446166 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 341200 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355951 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312997 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225132 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 142118 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 160172 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 131435 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 108472 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 90261 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 170491 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 217231 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 474816 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 611928 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 638789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 14119 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 29009 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 90261 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 131435 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 160172 перегляди
Актуальне
Депортація дітей та Олімпіада: українська делегація повідомила про план роботи на сесії в ПАРЄ

Депортація дітей та Олімпіада: українська делегація повідомила про план роботи на сесії в ПАРЄ

Київ • УНН

 • 389213 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Примусова депортація українських дітей до рф, участь російських спортсменів на Олімпіаді та підготовка до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку будуть серед питань у плані роботи української делегації на весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, пише УНН з посиланням на Telegram Верховної Ради. 

Деталі

Як вказано, українська делегація прийме участь у весняній сесії ПАРЄ у Страсбурзі на цьому тижні. Серед найбільш важливих для України питань порядку денного будуть дебати за терміновою процедурою та резолюція щодо примусового переміщення і депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій. З онлайн-зверненням до делегатів ПАРЄ із 46 країн виступить перша леді України Олена Зеленська.

Також, за словами заступниці голови комітету гуманітарної та інформаційної політики, учасниці української делегації у ПАРЄЄвгенії Кравчук, буде порушуватися питання участі російських спортсменів в Олімпіаді.

"У комітеті з питань культури, який я очолюю, проведемо слухання стосовно (не)участі атлетів рф та білорусі на Олімпіаді в Парижі", - повідомила Кравчук.

Також очікуються дебати з підготовки до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку, що відбудеться у травні цього року.

На думку Кравчук, важливими будуть слухання щодо ролі росії у зростанні напруги в Республіці Молдова. Та практичне значення для України матиме ухвалення резолюції щодо імплементації рішень Європейського суду з прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Народні депутатки України отримали посади голів комітетів ПАРЄ

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$249.28
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,519.63
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50