Депортація дітей та Олімпіада: українська делегація повідомила про план роботи на сесії в ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Примусова депортація українських дітей до рф, участь російських спортсменів на Олімпіаді та підготовка до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку будуть серед питань у плані роботи української делегації на весняній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, пише УНН з посиланням на Telegram Верховної Ради.
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Як вказано, українська делегація прийме участь у весняній сесії ПАРЄ у Страсбурзі на цьому тижні. Серед найбільш важливих для України питань порядку денного будуть дебати за терміновою процедурою та резолюція щодо примусового переміщення і депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій. З онлайн-зверненням до делегатів ПАРЄ із 46 країн виступить перша леді України Олена Зеленська.
Також, за словами заступниці голови комітету гуманітарної та інформаційної політики, учасниці української делегації у ПАРЄЄвгенії Кравчук, буде порушуватися питання участі російських спортсменів в Олімпіаді.
"У комітеті з питань культури, який я очолюю, проведемо слухання стосовно (не)участі атлетів рф та білорусі на Олімпіаді в Парижі", - повідомила Кравчук.
Також очікуються дебати з підготовки до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку, що відбудеться у травні цього року.
На думку Кравчук, важливими будуть слухання щодо ролі росії у зростанні напруги в Республіці Молдова. Та практичне значення для України матиме ухвалення резолюції щодо імплементації рішень Європейського суду з прав людини.
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