Народні депутатки України отримали посади голів комітетів ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Голова Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева повідомила що вона, а також її колега Євгенія Кравчук отримали посади голів комітетів ПАРЄ, передає УНН.
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«Щойно ми отримали посади Голів комітетів. Маю честь очолити Комітет з гендерної рівності та недискримінацїї. Моя Колега Євгенія Кравчук – Комітет з питань культури, науки, освіти та медіа», – написала Мезенцева.
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