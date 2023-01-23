Народні депутатки України отримали посади голів комітетів ПАРЄ

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«Щойно ми отримали посади Голів комітетів. Маю честь очолити Комітет з гендерної рівності та недискримінацїї. Моя Колега Євгенія Кравчук – Комітет з питань культури, науки, освіти та медіа», – написала Мезенцева.

Нагадаємо

Представниця Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стартувала зимова сесія, у четвер проведуть дебати щодо юридичних та пов’язаних з правами людини аспектів російської агресії проти України.