Народные депутаты Украины получили должности глав комитетов ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщила что она, а также ее коллега Евгения Кравчук получили должности председателей комитетов ПАСЕ, передает УНН.
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«Только что мы получили должности Председателей комитетов. Имею честь возглавить Комитет по гендерному равенству и недискриминации. Моя Коллега Евгения Кравчук – Комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа», – написала Мезенцева.
Напомним
Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елена Хоменко войдет в состав БЮРО Ассамблеи Совета Европы.
Напомним
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стартовала зимняя сессия, в четверг проведут дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.