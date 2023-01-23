Народные депутаты Украины получили должности глав комитетов ПАСЕ

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«Только что мы получили должности Председателей комитетов. Имею честь возглавить Комитет по гендерному равенству и недискриминации. Моя Коллега Евгения Кравчук – Комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа», – написала Мезенцева.

Напомним

Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елена Хоменко войдет в состав БЮРО Ассамблеи Совета Европы.

Напомним

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стартовала зимняя сессия, в четверг проведут дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.