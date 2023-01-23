Народну депутатку України Олену Хоменко обрано Віце-Президенткою ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Представниця Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олена Хоменко увійде до складу БЮРО Асамблеї Ради Європи. Про це повідомила голова Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.
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«Вітаємо Олену Хоменко, яку було обрано Віце-Президенткою ПАРЄ, 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно. Олена увійде до складу БЮРО Асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато рішень. Також вона буде очолювати засідання самого ПАРЄ в найближчий час», – написала Мезенцева.
Довідка
Хоменко народилася 7 грудня 1975 року у Бішкеку, Киргизстан. Закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «маркетинговий менеджмент». Отримала диплом з маркетингу Чартерного Інституту Маркетингу (Chartered Institute of Marketing, UK).
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