Народну депутатку України Олену Хоменко обрано Віце-Президенткою ПАРЄ

Цитата

«Вітаємо Олену Хоменко, яку було обрано Віце-Президенткою ПАРЄ, 18 колег разом з Оленою були затверджені щойно. Олена увійде до складу БЮРО Асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато рішень. Також вона буде очолювати засідання самого ПАРЄ в найближчий час», – написала Мезенцева.

Довідка

Хоменко народилася 7 грудня 1975 року у Бішкеку, Киргизстан. Закінчила економічний факультет Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «маркетинговий менеджмент». Отримала диплом з маркетингу Чартерного Інституту Маркетингу (Chartered Institute of Marketing, UK).

Нагадаємо

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стартувала зимова сесія, буде проведено дебати щодо юридичних та пов’язаних з правами людини аспектів російської агресії проти України.