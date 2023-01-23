Народный депутат Украины Елена Хоменко избрана Вице-Президентом ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Представительница Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Елена Хоменко войдет в состав БЮРО Ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН.
Цитата
«Поздравляем Елену Хоменко, которая была избрана Вице-Президентом ПАСЕ, 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только что. Елена войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которое формирует повестку дня и влияет на многие решения. Также она будет возглавлять заседание самого ПАСЕ в ближайшее время», – написала Мезенцева.
Справка
Хоменко родилась 7 декабря 1975 года в Бишкеке, Кыргызстан. Окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности «маркетинговый менеджмент». Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK).
Напомним
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стартовала зимняя сессия, будут проведены дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.