Народный депутат Украины Елена Хоменко избрана Вице-Президентом ПАСЕ

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«Поздравляем Елену Хоменко, которая была избрана Вице-Президентом ПАСЕ, 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только что. Елена войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которое формирует повестку дня и влияет на многие решения. Также она будет возглавлять заседание самого ПАСЕ в ближайшее время», – написала Мезенцева.

Справка

Хоменко родилась 7 декабря 1975 года в Бишкеке, Кыргызстан. Окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности «маркетинговый менеджмент». Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK).

Напомним

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стартовала зимняя сессия, будут проведены дебаты по юридическим и связанным с правами человека аспектам российской агрессии против Украины.