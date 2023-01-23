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У ПАРЄ стартувала зимова сесія: у четвер проведуть дебати щодо російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 845823 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стартувала зимова сесія, у четвер проведуть дебати щодо юридичних та пов’язанихз правами людини аспектів російської агресії проти України, повідомив участник української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН

У ПАРЄ стартувала зимова сесія: у четвер проведуть дебати щодо російської агресії проти України

Цитата

"В ПАРЄ в четвер відбудуться термінові дебати по темі "Юридичні та пов’язані з правами людини аспекти російської агресії проти України", - написав Гончаренко.

Деталі

Зі слів нардепа, під час відкриття зимової сесії ПАРЄ депутати хвилиною мовчання вшанували памʼять всіх жертв російської агресії проти України.

Доповнення

Як повідомляла учасниця української делегації в ПАРЄ, нардеп Євгенія Кравчук, у фокусі зимової сесії ПАРЄ - 4 важливі для України резолюції:

  • «Правові аспекти та аспект прав людини в агресії російської федерації проти України» (Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine) - найбільший документ сесії, який буде ухвалено за підсумком дебатів за терміновою процедурою. Участь в дебатах також візьме голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук;
  • «Саміт Ради Європи у Рейкявіку: Об’єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами» (The Reykjavik Summit of the Council of Europe: United around values in the face of extraordinary challenges). Тут окреслимо основні теми зустрічі лідерів країн-членів Ради Європи у травні;
  • «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» (Conflict-related sexual violence);
  • «Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище» (Environmental impact of armed conflicts).

Також Кравчук повідомила, що її висунули мене на посаду голови комітету з культури, науки, освіти та медіа.

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