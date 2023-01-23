У ПАРЄ стартувала зимова сесія: у четвер проведуть дебати щодо російської агресії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стартувала зимова сесія, у четвер проведуть дебати щодо юридичних та пов’язанихз правами людини аспектів російської агресії проти України, повідомив участник української делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"В ПАРЄ в четвер відбудуться термінові дебати по темі "Юридичні та пов’язані з правами людини аспекти російської агресії проти України", - написав Гончаренко.
Деталі
Зі слів нардепа, під час відкриття зимової сесії ПАРЄ депутати хвилиною мовчання вшанували памʼять всіх жертв російської агресії проти України.
Доповнення
Як повідомляла учасниця української делегації в ПАРЄ, нардеп Євгенія Кравчук, у фокусі зимової сесії ПАРЄ - 4 важливі для України резолюції:
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- «Правові аспекти та аспект прав людини в агресії російської федерації проти України» (Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine) - найбільший документ сесії, який буде ухвалено за підсумком дебатів за терміновою процедурою. Участь в дебатах також візьме голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук;
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- «Саміт Ради Європи у Рейкявіку: Об’єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами» (The Reykjavik Summit of the Council of Europe: United around values in the face of extraordinary challenges). Тут окреслимо основні теми зустрічі лідерів країн-членів Ради Європи у травні;
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- «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом» (Conflict-related sexual violence);
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- «Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище» (Environmental impact of armed conflicts).
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Також Кравчук повідомила, що її висунули мене на посаду голови комітету з культури, науки, освіти та медіа.