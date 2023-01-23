В ПАСЕ стартовала зимняя сессия: в четверг проведут дебаты по российской агрессии против Украины

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"В ПАСЕ в четверг состоятся срочные дебаты по теме "Юридические и связанные с правами человека аспекты российской агрессии против Украины", - написал Гончаренко.

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По словам нардепа, во время открытия зимней сессии ПАСЕ депутаты минутой молчания почтили память всех жертв российской агрессии против Украины.

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Как сообщала участница украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Евгения Кравчук, в фокусе зимней сессии ПАСЕ - 4 важные для Украины резолюции:



«Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии российской федерации против Украины» (Legal and human rights aspects of the Russian Federation’s aggression against Ukraine) - крупнейший документ сессии, который будет принят по итогам дебатов по срочной процедуре. Участие в дебатах также примет глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук;



«Саммит Совета Европы в Рейкьявике: Объединенные вокруг ценностей перед чрезвычайными вызовами» (The Reykjavik Summit of the Council of Europe: United around values in the face of extraordinary challenges). Здесь обозначат основные темы встречи лидеров стран-членов Совета Европы в мае;



«Сексуальное насилие, связанное с конфликтом» (Conflict-related sexual violence);



«Влияние вооруженных конфликтов на окружающую среду» (Environmental impact of armed conflicts).



Также Кравчук сообщила, что ее выдвинули меня на должность председателя комитета по культуре, науке, образованию и медиа.