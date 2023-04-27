ПАРЄ офіційно визнала ордер на арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила важливу резолюцію, яка стосується примусової депортації українських дітей та дорослих в росію, а також визнала ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. Про це повідомив нардеп, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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Гончаренко зазначає, що у резолюції ПАРЄ вперше згадується термін "геноцид" відносно дій рф в офіційному документі такого рівня.
Крім того, Парламентська Асамблея вітає рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт президента росії Путіна, та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.
"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн, де путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. путін — розшукуємий військовий злочинець. Тепер це підтвердила і ПАРЄ", - написав Гончаренко.
Раніше
Незаконну масову депортацію українських дітей російською окупаційною владою визнано геноцидом. Відповідну резолюцію підтримали у ПАРЄ.