В Новой Зеландии собрали почти 7 млн долларов на помощь жертвам терактов в Крайстчерче

"Это беспрецедентный ответ на то, что произошло в Новой Зеландии, и мы благодарим всех, кто оказал помощь. Собранная сумма огромная... Мы были потрясены щедростью и посланиями со словами поддержки от новозеландцев и со стороны всего мира", - отметил инициировавший сбор исполнительный директор средств государственного совета по поддержке жертв насилия Кевин Цо.

По информации портала, средства, собранные с помощью трех интернет-ресурсов для краудфандинга, будут переданы семьям погибших и пострадавших в результате терактов.

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Напомним, 15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщение о нападении на мечети Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч. В результате нападения погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Нападающий - 28-летний австралиец Брентон Таррант - он взят под стражу до 5 апреля и предъявлено обвинение в убийстве.

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Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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Как сообщал УНН, 20 марта, состоялся похороны первых нескольких жертв террориста из Новой Зеландии, который совершил расстрел в мечети.