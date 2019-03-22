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В Новой Зеландии собрали почти 7 млн долларов на помощь жертвам терактов в Крайстчерче

Киев • УНН

 • 7745 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Добровольные фонды пожертвований для помощи пострадавшим во время террористических атак на мечети в Крайстчерче собрали более 10 млн новозеландских долларов (6,88 млн долларов). Как сообщает новостной портал Staff в пятницу, в сборе денег приняли участие более 85 тыс. человек, передает УНН.

В Новой Зеландии собрали почти 7 млн долларов на помощь жертвам терактов в Крайстчерче

"Это беспрецедентный ответ на то, что произошло в Новой Зеландии, и мы благодарим всех, кто оказал помощь. Собранная сумма огромная... Мы были потрясены щедростью и посланиями со словами поддержки от новозеландцев и со стороны всего мира", - отметил инициировавший сбор исполнительный директор средств государственного совета по поддержке жертв насилия Кевин Цо.

По информации портала, средства, собранные с помощью трех интернет-ресурсов для краудфандинга, будут переданы семьям погибших и пострадавших в результате терактов.

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Напомним, 15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщение о нападении на мечети Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч. В результате нападения погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Нападающий - 28-летний австралиец Брентон Таррант - он взят под стражу до 5 апреля и предъявлено обвинение в убийстве.

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Накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях документ, эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.

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Как сообщал УНН, 20 марта, состоялся похороны первых нескольких жертв террориста из Новой Зеландии, который совершил расстрел в мечети.

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