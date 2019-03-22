У Новій Зеландії зібрали майже 7 млн доларів для допомоги жертвам терактів в Крайстчерчі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Добровільні фонди пожертвувань для допомоги постраждалим під час терористичних атак на мечеті в Крайстчерчі зібрали понад 10 млн новозеландських доларів (6,88 млн доларів). Як повідомляє новинний портал Staff в п'ятницю, в зборі грошей взяли участь більше 85 тис. осіб, передає УНН.
"Це безпрецедентна відповідь на те, що трапилася в Новій Зеландії, і ми дякуємо всім, хто надав допомогу. Зібрана сума величезна... Ми були приголомшені щедрістю і посланнями зі словами підтримки від новозеландців і з боку всього світу", - зазначив виконавчий директор ініціювавший збір коштів державної ради з підтримки жертв насильства Кевін Цо.
За інформацією порталу, кошти, зібрані за допомогою трьох інтернет-ресурсів для краудфандінга, будуть передані сім'ям загиблих і постраждалих в результаті терактів.
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Нагадаємо, 15 березня поліція Нової Зеландії отримала повідомлення про напад на мечеті Аль-Нур і Линвуд в місті Крайстчерч. В результаті нападу загинули 50 людей, ще 50 були поранені. Нападник - 28-річний австралієць Брентон Таррант - його взято під варту до 5 квітня та пред'явлено звинувачення у вбивстві.
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Напередодні нападу Таррант опублікував в соцмережах документ, який експерти в області боротьби з тероризмом порівняли з “маніфестом” норвезького націоналіста Андерса Брейвіка, який влаштував масовий теракт в липні 2011 року.
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Як повідомляв УНН, 20 березня, відбувся похорон перших кількох жертв терориста з Нової Зеландії, який скоїв розстріл в мечеті.