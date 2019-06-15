В Нотр-Даме прошла первая после пожара месса

Сообщается, что в целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Нотр-Даме готовятся провести первую после пожара мессу.

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Напомним, что собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате масштабного пожара, вспыхнувшего вечером 15 апреля. Крыша обрушилась на две трети, были разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов — символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали.

Тогда, около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок — до летних Олимпийских игр 2024 в Париже.

Через неделю после разрушительного пожара собора Парижской Богоматери туристов снова допустили к собору.

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