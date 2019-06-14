Тільки 9% внесені з обіцяних пожертв на собор Паризької Богоматері - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Всього 9% з обіцяних пожертв на відновлення собору Паризької Богоматері внесені через майже два місяці після пожежі. Як повідомила французька радіостанція Franceinfo, мова йде про 80 млн євро із загальної суми в 850 млн, запропонованої чотирьом фондам і державі, передає УНН.
За її відомостями, кошти вносяться головним чином приватними особами за допомогою банківських переказів і чеків. 200 млн євро від сім’ї Арно і групи LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy і 100 млн євро від сімейства французьких бізнесменів-мільярдерів Піно, що володіє компаніями Artemis і Kering, будуть перераховуватися поступово на конкретні етапи реконструкції відповідно до кошторису.
Деякі компанії і приватні особи вже заявили, що відмовляться від намірів вносити пожертвування, оскільки кампанія зі збору коштів і без їх допомоги проходить успішно. За даними радіостанції, цей факт не змінить ситуацію, якщо мова йде про пожертвування не більше 1 млн євро.
Національні збори Франції (нижня палата парламенту) в травні схвалили законопроект про відновлення постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Він передбачає податкові пільги людям, які внесуть пожертвування на ремонт собору. За задумом авторів, закон також спростить ухвалення низки рішень з реставрації, включаючи звільнення від деяких норм проведення державних закупівель. Крім цього, законопроект передбачає створення спеціального комітету з нагляду за витрачанням коштів, зібраних на ремонт собору.
Як повідомляв УНН, президент Франції підтвердив, що розраховує відбудувати Нотр-Дам за 5 років.