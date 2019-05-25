Президент Франції підтвердив, що розраховує відбудувати Нотр-Дам за 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон в п’ятницю підтвердив свої слова про те, що собор Паризької богоматері можливо відновити після пожежі всього за п’ять років, пише УНН з посиланням на місцеве видання Le Figaro.
“Цей п’ятирічний термін цілком реальний без жодної шкоди якості матеріалів і якості процесів”, — запевнив він. Макрон визнав, що терміни дійсно стиснуті і не засновані на будь-якому аналізі, проте запевнив, що зруйнований пожежею шпиль собору повинен бути повністю відновлений.
“Ми повинні підійти до здійснення реконструкції з винахідливістю”, — підкреслив Макрон, закликавши надихатися “тим, що зробив (Ежен) Віолле-ле-Дюк”. Архітектор XIX століття дотримувався прагнення до завершеності конструкції при реставрації шпиля Нотр-Даму, за що регулярно зазнавав критики сучасників. За словами Макрона, Віолле-ле-Дюк “відкидав конфлікт старого і нового” і звеличував “союз традицій і модернізму”.
Як стало відомо раніше, у Франції представили проект реставрації Нотр-Даму.