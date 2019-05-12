У Франції представили проект реставрації Нотр-Дама

Проект під назвою "Палінгенез" розробив Вінсент Каллебаут. Фірма пропонує новий дах зі скла, дуба та вуглецевого волокна, який з'єднується "одним вигнутим ходом олівця" з похилим шпилем, а вінчатиме дах півень, знайдений серед уламків після пожежі. Хочуть також відновити годинник та створити новий дизайн скла.

Під шпилем на даху буде розташований фруктовий сад і город, з яких щороку можна буде отримувати до 21 тонни фруктів і овочів, для того щоб годувати вразливі верстви населення Парижу.

Крім того, дах і шпиль вироблятимуть електрику, тепло і енергію для вентиляції собору.



Як повідомляв УНН, національні збори Франції прийняли законопроект про реставрацію Нотр-Дама.



Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня, її вдалося повністю загасити лише вранці 16 квітня. Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.

Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Дамі почалась біля основи шпиля. Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робітники курили на риштованні.







