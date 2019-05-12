Во Франции представили проект реставрации Нотр-Дама
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, разрушенного в результате пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Проект под названием "Палингенез" разработал Винсент Каллебаут. Фирма предлагает новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, которая соединяется "одним изогнутым ходом карандаша" с наклонным шпилем, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара. Хотят также восстановить часы и создать новый дизайн стекла.
Под шпилем на крыше будет расположен фруктовый сад и огород, из которых ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, для того чтобы кормить уязвимые слои населения Парижа.
Кроме того, крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.
Как сообщал УНН, национальное собрание Франции приняло законопроект о реставрации Нотр-Дама.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить только утром 16 апреля. Огонь уничтожил шпиль, большую часть кровли.
Следователи считают, что пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля. Позже стало известно, что задействованы на реставрации Нотр-Дама рабочие курили на лесах.