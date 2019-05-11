Національні збори Франції прийняли законопроект про реставрацію Нотр-Дама
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Національні збори Франції (нижня палата парламенту) схвалили законопроект про відновлення постраждалого від пожежі собору Паризької Богоматері. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Законопроект був прийнятий парламентаріями після 13 годин дебатів. Далі він буде направлений на розгляд в Сенат 27 травня.
У законопроекті, зокрема, йдеться про надання податкових пільг людям, які внесуть пожертвування на ремонт собору.
За задумом авторів, закон також спростить ухвалити низку рішень з реставрації, включаючи звільнення від деяких норм проведення державних закупівель.
Крім цього, законопроект передбачає створення спеціального комітету з нагляду за витрачанням коштів, зібраних на ремонт собору.
Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня, її вдалося повністю загасити лише вранці 16 квітня. Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.
Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Дамі почалась біля основи шпиля. Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робітники курили на риштованні.