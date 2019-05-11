Национальное собрание Франции приняло законопроект о реставрации собора Нотр-Дам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
По его данным, законопроект был принят парламентариями после 13 часов дебатов. Далее он будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая.
В законопроекте, в частности, идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, законопроект предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери началась вечером 15 апреля, ее удалось полностью потушить только утром 16 апреля. Огонь уничтожил шпиль, большую часть кровли.
Следователи считают, что пожар в Нотр-Даме началась у основания шпиля. Позже стало известно, что задействованы на реставрации Нотр-Дама рабочие курили на лесах.