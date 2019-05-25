Президент Франции подтвердил, что рассчитывает восстановить Нотр-Дам за 5 лет

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 24019 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45965 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63859 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78776 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120443 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110989 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137314 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130170 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент Франции подтвердил, что рассчитывает восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Президент Франции подтвердил, что рассчитывает восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Киев  •  УНН

 • 9411 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подтвердил свои слова о том, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после пожара всего за пять лет, пишет УНН со ссылкой на местное издание Le Figaro.

“Этот пятилетний срок вполне реален без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов”, — заверил он. Макрон признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе, однако заверил, что разрушенный пожаром шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

“Мы должны подойти к осуществлению реконструкции с изобретательностью”, — подчеркнул Макрон, призвав вдохновляться “тем, что сделал (Эжен) Виолле-ле-Дюк”. Архитектор XIX века придерживался стремления к завершенности конструкции при реставрации шпиля Нотр-Дама, за что регулярно подвергался критике современников. По словам Макрона, Виолле-ле-Дюк “отвергал конфликт старого и нового” и превозносил “союз традиций и модернизма”.

Как стало известно ранее, во Франции представили проект реставрации Нотр-Дама.

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