Президент Франции подтвердил, что рассчитывает восстановить Нотр-Дам за 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подтвердил свои слова о том, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после пожара всего за пять лет, пишет УНН со ссылкой на местное издание Le Figaro.
“Этот пятилетний срок вполне реален без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов”, — заверил он. Макрон признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе, однако заверил, что разрушенный пожаром шпиль собора должен быть полностью восстановлен.
“Мы должны подойти к осуществлению реконструкции с изобретательностью”, — подчеркнул Макрон, призвав вдохновляться “тем, что сделал (Эжен) Виолле-ле-Дюк”. Архитектор XIX века придерживался стремления к завершенности конструкции при реставрации шпиля Нотр-Дама, за что регулярно подвергался критике современников. По словам Макрона, Виолле-ле-Дюк “отвергал конфликт старого и нового” и превозносил “союз традиций и модернизма”.
Как стало известно ранее, во Франции представили проект реставрации Нотр-Дама.