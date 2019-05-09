Новий дах собору Нотр-Дам, за проектом, зможе живити енергією цілий квартал Парижа

Якщо проект буде затверджено, дах Собору зможе живити енергією цілий квартал Парижа. У дах, за задумом архітекторів, буде вмонтовано панелі для збору сонячної енергії, що дозволить забезпечити енергією собор а також надавати енергію прилеглим будинкам, пише видання.



Дизайн з використанням скляних панелей у формі діамантів, дозволить зберігати сонячну енергію в водневих відсіках, зазначають архітектори.

Дах також передбачає місце, де можна вирощувати фрукти та овочі для бідних, пише видання.

Скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору. Це вже викликало зауваження ЗМІ, які вказують, що світло може зробити менш помітними історичні вітражі собору.

Раніше у мережі показали, як виглядає тимчасовий дах Нотр-Даму.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня, її вдалося повністю загасити лише вранці 16 квітня. Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.

Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Дамі почалась біля основи шпиля. Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робітники курили на риштованні.

Як повідомляв УНН, через тиждень після руйнівної пожежі собору Паризької Богоматері туристів знову допустили до собору.