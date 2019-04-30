У мережі показали, як виглядає тимчасовий дах Нотр-Даму

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За допомогою безпілотника на відео зняли тимчасовий дах, яким накрили собор Нотр-Дам, після пожежі, повідомляє УНН.

Захисний дах був встановлений 26 квітня.

Як повідомили у поліції Парижа, встановлення даху стало результатом ідеальної координації між різноманітними службами та партнерами.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері почалася ввечері 15 квітня, її вдалося повністю загасити лише вранці 16 квітня.

Вогонь знищив шпиль, більшу частину покрівлі.

Слідчі вважають, що пожежа в Нотр-Дамі почалась біля основи шпиля.

Пізніше стало відомо, що задіяні на реставрації Нотр-Дама робітники курили на риштованні.

Як повідомляв УНН, через тиждень після руйнівної пожежі собору Паризької Богоматері туристів знову допустили до собору.

#NotreDame | L'opération de protection de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris fin le vendredi 26 avril.
Ce travail est le résultat d'une parfaite coordination entre les différents services et partenaires mobilisés sur le chantier. pic.twitter.com/Z7aOoDC9LD

— Préfecture de police (@prefpolice) 29 квітня 2019 р.

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