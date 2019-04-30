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В сети показали, как выглядит временная крыша Нотр-Дама

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. С помощью беспилотника на видео сняли временную крышу, которой накрыли собор Нотр-Дам, после пожара, сообщает УНН.

Защитная крыша была установлена 26 апреля.

Как сообщили в полиции Парижа, установка крыши стала результатом идеальной координации между различными службами и партнерами.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить только утром 16 апреля.

Огонь уничтожил шпиль, большую часть кровли.

Следователи считают, что пожар в Нотр-Даме начался у основания шпиля.

Позже стало известно, что задействованные на реставрации Нотр-Дама рабочие курили на лесах.

Как сообщал УНН, через неделю после разрушительного пожара собора Парижской Богоматери туристов снова допустили к собору.

#NotreDame | L'opération de protection de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris fin le vendredi 26 avril.
Ce travail est le résultat d'une parfaite coordination entre les différents services et partenaires mobilisés sur le chantier. pic.twitter.com/Z7aOoDC9LD

- Préfecture de police (@prefpolice) 29 апреля 2019

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