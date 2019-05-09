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Новая крыша собора Нотр-Дам, по проекту, сможет питать энергией целый квартал Парижа

Новая крыша собора Нотр-Дам, по проекту, сможет питать энергией целый квартал Парижа

Киев  •  УНН

 • 70075 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Парижская архитектурная компания Vincent Callebaut Architectures представила проект новой крыши для собора Нотр-Дам. Об этом сообщает Independent, информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Если проект будет утвержден, крыша Собора сможет питать энергией целый квартал Парижа. В крышу, по замыслу архитекторов, будут вмонтированы панели для сбора солнечной энергии, что позволит обеспечить энергией собор а также предоставлять энергию соседним домам, пишет издание.

Дизайн с использованием стеклянных панелей в форме бриллиантов, позволит хранить солнечную энергию в водородных отсеках, отмечают архитекторы.

Крыша также предусматривает место, где можно выращивать фрукты и овощи для бедных, пишет издание.

Стеклянные части потолка будут пропускать больше света внутрь собора. Это уже вызвало замечания СМИ, которые указывают, что свет может сделать менее заметными исторические витражи собора.

Ранее в сети показали, как выглядит временная крышу Нотр-Дама.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери началась вечером 15 апреля, ее удалось полностью потушить только утром 16 апреля. Огонь уничтожил шпиль, большую часть кровли.

Следователи считают, что пожар в Нотр-Даме началась у основания шпиля. Позже стало известно, что задействованы на реставрации Нотр-Дама рабочие курили на лесах.

Как сообщал УНН, через неделю после разрушительного пожара собора Парижской Богоматери туристов снова допустили к собору.

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