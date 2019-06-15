У Нотр-Дамі пройшла перша після пожежі меса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У соборі Паризької Богоматері ввечері в суботу, 15 червня, відбулася перша після квітневої пожежі меса. Службу в каплиці східного крила Нотр-Даму провів архієпископ французької столиці Мішель Опет. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Повідомляється, що з метою безпеки в храм були допущені лише близько 30 чоловік.
Раніше повідомлялось, що у Нотр-Дамі готуються провести першу після пожежі месу.
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Нагадаємо, що собор Паризької Богоматері сильно постраждав в результаті сильної пожежі, що спалахнула увечері 15 квітня. Дах обвалився на дві третини, були зруйновані годинник і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи з 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфов — символів євангелістів. За щасливим збігом обставин вони були відправлені на реставрацію незадовго до загоряння і не постраждали.
Тоді, близько 400 пожежників займалися гасінням більше восьми годин. Незабаром після події президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що храм відновлять у п’ятирічний термін — до літніх Олімпійських 2024 року в Парижі.
Через тиждень після руйнівної пожежі собору Паризької Богоматері туристів знову допустили до собору.
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