Нотр-Дам готується провести першу після пожежі месу

Так, перша меса буде проходити в ці вихідні, 15 чи 16 червня, в маленькій каплиці, розташованій всередині собору. Точна дата поки не відома.



Зазначається, що меса триватиме не більше години в оточенні шести чи семи священиків – архієпископ Мішель Опеті відзначить Посвячення собору. Це свято зазвичай відзначається у Нотр-Дамі 16 червня.



Повідомляється, що учасникам цієї символічної меси доведеться вдягти шоломи, щоб зайти у каплицю всередині собору.

"Це велике свято надії для нас, тому що, якщо сьогодні ми можемо увійти в собор, навіть ненадовго, це означає, що, як тільки його реконструюють, ми повернемося сюди служити", - зазначив ректор собору Патрік Шове.



Крім того, частина собору може незабаром відкритися для вірян, туристів і перехожих. Біля нього встановлять невеликий намет, що дозволить зібратися, зустріти священика та покласти квіти.



"Для католиків важливо мати фізичне місце для здійснення богослужіння. Це показує, що, навіть якщо Нотр-Дам знаходиться на реконструкції, він все одно залишається відкритим", - додав Патрік Шове.



Цей намет має бути встановлений до кінця тижня, але все залежить від робіт з очищення свинцю на місці пожежі.



Як повідомляв УНН, президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що собор Паризької богоматері можливо відновити після пожежі за п’ять років.