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Нотр-Дам готовится провести первую после пожара мессу

Нотр-Дам готовится провести первую после пожара мессу

Киев  •  УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Собор Парижской Богоматери готовится провести первую после масштабного пожара мессу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на France Info.

Так, первая месса будет проходить в эти выходные, 15 или 16 июня, в маленькой часовне, расположенной внутри собора. Точная дата пока не известна.

Отмечается, что месса продлится не более часа в окружении шести или семи священников - архиепископ Мишель Опет отметит Посвящение собора. Этот праздник обычно отмечается в Нотр-Даме 16 июня.

Сообщается, что участникам этой символической мессы придется надеть шлемы, чтобы зайти в часовню внутри собора.
"Это большой праздник надежды для нас, потому что, если сегодня мы можем войти в собор, даже ненадолго, это означает, что, как только его реконструируют, мы вернемся сюда служить", - отметил ректор собора Патрик Шове.

Кроме того, часть собора может вскоре открыться для верующих, туристов и прохожих. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться, встретить священника и возложить цветы.

"Для католиков важно иметь физическое место для совершения богослужения. Это показывает, что, даже если Нотр-Дам находится на реконструкции, он все равно остается открытым", - добавил Патрик Шове.

Эта палатка должна быть установлена до конца недели, но все зависит от работ по очистке свинца на месте пожара.

Как сообщал УНН, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после пожара за пять лет.

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