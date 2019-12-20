В Нотр-Даме не будет рождественской мессы - впервые со времен Великой французской революции

"Это первый раз после Французской революции, когда не будет полуночной мессы (в Нотр-Даме - ред)", - сообщил настоятель собора Патрик Шове.

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Сообщается, что рождественскую службу перенесли в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь недалеко от Лувра.

Так, в церковь перенесут определенные элементы собора, а именно знаменитую готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, чудом уцелевшую после пожара.

Службу проведет настоятель собора в полночь 24 декабря.

Напомним, собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате сильного пожара, вспыхнувшего вечером, 15 апреля.

Крыша обрушилась на две трети, были разрушены часовня и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморф - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали.

Тогда, около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Вскоре после происшествия президент Франции Эммануэль Макрона пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 в Париже.

Через неделю после разрушительного пожара Нотр-Дама туристов снова допустили к собору.



А уже в середине июня в соборе состоялась первая после пожара месса. Служба прошла в часовне восточного крыла Нотр-Дама.