В Нотр-Даме не будет рождественской мессы - впервые со времен Великой французской революции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Впервые за более чем 200 лет в Соборе Парижской Богоматери не будут проводить ночную рождественскую службу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Это первый раз после Французской революции, когда не будет полуночной мессы (в Нотр-Даме - ред)", - сообщил настоятель собора Патрик Шове.
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Сообщается, что рождественскую службу перенесли в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь недалеко от Лувра.
Так, в церковь перенесут определенные элементы собора, а именно знаменитую готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, чудом уцелевшую после пожара.
Службу проведет настоятель собора в полночь 24 декабря.
Напомним, собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате сильного пожара, вспыхнувшего вечером, 15 апреля.
Крыша обрушилась на две трети, были разрушены часовня и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморф - символов евангелистов. По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали.
Тогда, около 400 пожарных занимались тушением более восьми часов. Вскоре после происшествия президент Франции Эммануэль Макрона пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок - к летним Олимпийским играм 2024 в Париже.
Через неделю после разрушительного пожара Нотр-Дама туристов снова допустили к собору.
А уже в середине июня в соборе состоялась первая после пожара месса. Служба прошла в часовне восточного крыла Нотр-Дама.