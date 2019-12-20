У Нотр-Дамі не буде різдвяної меси - вперше із часів Великої французької революції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вперше за більш ніж 200 років у Соборі Паризької Богоматері не проводитимуть нічну різдвяну службу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
"Це перший раз після Французької революції, коли не буде нічної меси (у Нотр-Дамі - ред)", - повідомив виданню настоятель собору Патрік Шові.
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Повідомляється, що різдвяну службу перенесли в Сен-Жермен-л'Осерруа - середньовічну церкву поблизу Лувру.
Так, до церкви перенесуть певні елементи собору, а саме знамениту готичну скульптуру Богоматері з немовлям Ісуса на руках, що дивом уціліла після пожежі.
Службу проведе настоятель собору опівночі, 24 грудня.
Нагадаємо, собор Паризької Богоматері дуже постраждав в результаті сильної пожежі, що спалахнула увечері, 15 квітня.
Дах обвалився на дві третини, були зруйновані каплиця і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи з 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів - символів євангелістів. За щасливим збігом обставин, вони були відправлені на реставрацію незадовго до загоряння і не постраждали.
Тоді, близько 400 пожежних займалися гасінням більше восьми годин. Незабаром після події президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що храм відновлять у п'ятирічний термін - до літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі.
Через тиждень після руйнівної пожежі Нотр-Даму туристів знову допустили до собору.
А вже в середині червня в соборі відбулася перша після пожежі меса. Служба пройшла в каплиці східного крила Нотр-Даму.