В НАТО развеяли топ-5 мифов об Альянсе. Один из главных – Украина "не получит членство"

Миф № 1: НАТО не заинтересовано вести диалог с Россией

Что говорят в НАТО: Альянс сожалеет о решении России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и Офиса военной связи НАТО в Москве, а также закрыть Информационное бюро НАТО в Москве.

Отмечается, что НАТО и союзники последовательно призывали к конструктивному диалогу с Россией.

Так, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что диалог с Россией необходим. Это же он сказал на недавней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в сентябре.

Отмечается, что Генсек вновь предложил провести заседание Совета Россия-НАТО, однако на сегодня Москва так и не ответила на это предложение.

Так, в альянсе признают, что в октябре отозвали аккредитацию восьми российских дипломатов при НАТО, однако решение было принято на основе разведывательных данных и “не меняет политику НАТО в отношении России, которая сочетает сдерживание и оборону с конструктивным диалогом”.

Миф № 2: НАТО игнорирует предложение перенести военные учения подальше от “линии соприкосновения” сил НАТО и России

Что говорят в НАТО: между войсками НАТО и России нет “линии соприкосновения”, а есть международно признанные границы союзников по НАТО. Развертывание сил НАТО на территории союзников носит оборонительный характер, соразмерный и соответствующий международным обязательствам Альянса.

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“Наше усиленное передовое присутствие в восточной части нашего Альянса призвано не спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт. Это ответ на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного потенциала в Балтийском регионе и за его пределами. В отличие от предложения России, мы видим, что агрессивные военные действия России продолжаются, включая крупное наращивание российских сил в Украине и вокруг нее в начале этого года”, — отмечают в НАТО.

В Альянсе призывают РФ соблюдать существующие правила транспарентности, в том числе в отношении военных учений и силовых структур. Россию также призвали включиться в процесс модернизации Венского документа для усиления мер верификации. Для дальнейшего диалога НАТО остается открытым, подчеркивают в Альянсе.

Миф № 3: Украина не может вступить в НАТО

Что говорят в НАТО: Союзники по НАТО приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и поддерживают решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Североатлантического союза.

“Решения относительно членства в НАТО принимаются каждым индивидуальным заявителем и 30 странами-членами НАТО. Россия не имеет права вмешиваться и не может наложить вето на такой процесс”, — подчеркнули в Альянсе.

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В НАТО также подчеркнули, что отвергают любую идею о сферах влияния в Европе — они “являются частью истории и должны оставаться частью истории”.

“Как и любая страна, Украина имеет суверенное право выбирать меры обеспечения безопасности. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым Россия также подписалась и который должна уважать. После окончания холодной войны Россия сыграла свою роль в построении всеобъемлющей архитектуры европейской безопасности, в том числе посредством Парижской хартии, создания ОБСЕ, создания Совета евроатлантического партнерства и Основополагающего акта Россия-НАТО”, — отметили в Альянсе.

Миф № 4: НАТО отвергает предложения России по контролю над вооружениями

Что говорят в НАТО: предложение России о моратории на размещение ракет средней и малой дальности наземного базирования в Европе “не вызывает доверия”, считают в НАТО. Отмечается, что такое предложение “игнорирует реальность” на местах.

“Реальность такова, что новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты в Европе — SSC-8. Любые географические ограничения на развертывание российской SSC-8 не заслуживают доверия, поскольку ракетная система мобильна и может быть быстро перемещена. Если и до тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8 достоверно, этот мораторий не будет считаться подленым предложением”, — говорят в Альянсе.

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В НАТО отметили, что взвешенно реагируют на значительные риски, связанные с SSC-8 России. Альянс “не хочет новой гонки вооружений и не намерен размещать в Европе новое наземное ядерное оружие”. Союзники по-прежнему твердо привержены контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, заявляют в Альянсе.

Миф 5: НАТО окружает и пытается сдержать Россию

Что говорят в НАТО: НАТО — это оборонительный альянс, целью которого является защита государств-членов. Учения и военные операции альянса не направлены против России или какой-либо другой страны.

Отмечается, что этот миф также “игнорирует географию”. Так, протяженность сухопутной границы России составляет чуть более 20 тыс. километров. Из них менее одной шестнадцатой (1215 километров) смежные с границами членами НАТО. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами. Только пять из них являются членами НАТО.

Также отмечается, что за пределами территории НАТО Североатлантический союз имеет военное присутствие только в Косово и Ираке.

“Напротив, у России есть военные базы и солдаты в трех странах — Грузии, Молдове и Украине — без согласия их правительств”, — подчеркнули в альянсе.

Добавим

В НАТО отмечают, что с тех пор, как Россия начала свои агрессивные действия против Украины, российские официальные лица обвиняют НАТО в ряде угроз и враждебных действий.

Альянс неоднократно развевал мифы, связанные с российской пропагандой, в частности о том что “Расширение НАТО угрожает России”, “Россия имеет право требовать 100-процентную гарантию того, что Украина не вступит в НАТО”, “НАТО планировала разместить корабли и ракеты в Крыму” и тому подобные.

Опровержения этих и других мифов можно найти на сайте Альянса. Они изложены английским, французским, русским и украинским языками.