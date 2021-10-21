У НАТО узгодили пакет заходів для реагування на загрозу російських ракетних систем

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"Міністри розглянули прогрес в наших відповідях на зростаючу загрозу з боку ракетних систем Росії. Ми не будемо копіювати дестабілізуючу поведінку Росії. І ми не збираємося розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Тому ми реалізуємо збалансований пакет політичних і військових заходів для реагування на цю загрозу", - заявив Генсек.

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За словами Столтенберга, новий пакет включає:

- значні поліпшення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО;

- посилення стандартних потужностей за допомогою реактивних двигунів п'ятого покоління;

- адаптацію навчань і штучний інтелект,

- підвищення готовності та ефективності засобів ядерного стримування.

"Ми також продовжимо наші зусилля щодо сприяння контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням", - додав він.

Нагадаємо

Росія призупиняє з початку листопада роботу свого постійного представника при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію восьми співробітників постпредства РФ.

На початку жовтня НАТО вирішило скоротити розмір російського представництва при Альянсі вдвічі: місію зобов'язали покинути вісьмох дипломатів, які, за версією НАТО, були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців. В Альянсі це пояснювали "зловмисною діяльністю" Москви.