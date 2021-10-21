У НАТО узгодили пакет заходів для реагування на загрозу російських ракетних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Глави оборонних відомств країн НАТО в четвер погодили план заходів у відповідь на зростаючу загрозу з боку ракетних систем Росії. Про це під час брифінгу за підсумками зустрічі заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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"Міністри розглянули прогрес в наших відповідях на зростаючу загрозу з боку ракетних систем Росії. Ми не будемо копіювати дестабілізуючу поведінку Росії. І ми не збираємося розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування. Тому ми реалізуємо збалансований пакет політичних і військових заходів для реагування на цю загрозу", - заявив Генсек.
Деталі
За словами Столтенберга, новий пакет включає:
- значні поліпшення протиповітряної і протиракетної оборони НАТО;
- посилення стандартних потужностей за допомогою реактивних двигунів п'ятого покоління;
- адаптацію навчань і штучний інтелект,
- підвищення готовності та ефективності засобів ядерного стримування.
"Ми також продовжимо наші зусилля щодо сприяння контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням", - додав він.
Нагадаємо
Росія призупиняє з початку листопада роботу свого постійного представника при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію восьми співробітників постпредства РФ.
На початку жовтня НАТО вирішило скоротити розмір російського представництва при Альянсі вдвічі: місію зобов'язали покинути вісьмох дипломатів, які, за версією НАТО, були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців. В Альянсі це пояснювали "зловмисною діяльністю" Москви.