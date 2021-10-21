В НАТО согласовали пакет мер для реагирования на угрозу российских ракетных систем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Главы оборонных ведомств стран НАТО в четверг согласовали план ответных мер на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Об этом во время брифинга по итогам встречи заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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“Министры рассмотрели прогресс в наших ответах на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Мы не будем копировать дестабилизирующее поведение России. И мы не собираемся размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Поэтому мы реализуем сбалансированный пакет политических и военных мер для реагирования на эту угрозу”, — заявил Генсек.
Детали
По словам Столтенберга, новый пакет включает:
— значительные улучшения противовоздушной и противоракетной обороны НАТО;
— усиление стандартных мощностей с помощью реактивных двигателей пятого поколения;
— адаптацию учений и искуственный интеллект,
— повышение готовности и эффективности средств ядерного сдерживания.
“Мы также продолжим наши усилия по содействию контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению”, — добавил он.
Напомним
Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.
В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при Альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые, по версии НАТО, являлись сотрудниками разведки, а также еще двух служащих. В Альянсе это объясняли “злонамеренной деятельностью” Москвы.