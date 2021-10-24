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У Кремлі заявили, що не мають можливості завадити Україні вступити у НАТО, але "мінімізують ризики"

Київ • УНН

 • 31116 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Росія не зможе перешкодити Україні вступити в НАТО, проте вважає за можливе мінімізувати наслідки таких кроків. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі федерального телеканалу “Росія”, пише УНН.

У Кремлі заявили, що не мають можливості завадити Україні вступити у НАТО, але "мінімізують ризики"

Цитата

“Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що — тривай далі зближення України і НАТО — у Росії буде зроблено все, що необхідно”, — сказав Пєсков.

Деталі

Крім того, представник президента висловився і про відносини Росії з самим альянсом. За словами Пєскова, в розриві відносин немає нічого страшного, оскільки НАТО спочатку нібито було направлено проти Росії.

“Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку”, — сказав Пєсков.

Контекст

На початку жовтня НАТО скоротило кількість представників Росії в організації. У Брюсселі працювали 20 російських дипломатів, НАТО попросило десять з них покинути країну. Дипломатів запідозрили у співпраці з російською розвідкою. У відповідь в середині жовтня МЗС Росії оголосило про припинення роботи постпредства Росії при НАТО. Крім того, діяльність припинили військова місія зв’язку НАТО в Москві і інформбюро альянсу. У відомстві уточнили, що Росія буде підтримувати зв’язок з НАТО через посла у Бельгії.

21 жовтня в НАТО узгодили “Концепцію стримування і оборони в євроатлантичному просторі”, яка являє собою стратегічний план щодо захисту від потенційного нападу Росії одночасно на декількох фронтах. Концепція підтверджує основну мету альянсу — стримування Росії, незважаючи на зростаючу увагу до Китаю. Вироблена стратегія спрямована на підготовку до одночасної атаки в Балтійському і Чорноморському регіонах, яка може включати ядерні удари, злам комп’ютерних мереж і напад з космосу.

Додамо, що раніше Кремль назвав “загрозою” для Росії прагнення України в НАТО.

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