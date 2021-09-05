Кремль назвав “загрозою” для Росії прагнення України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловився про прагнення України вступити в НАТО і назвав їх безпосередньою загрозою для Росії. Про це він заявив в ефірі каналу “Россия 1”, передає УНН.
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“Зеленський каже: „Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО“. Американці кажуть: „Чудово, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати“. Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів”, — сказав речник Кремля.
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Пєсков додав, що Путін “буде докладати зусиль”, щоб “історичні землі Росії” не використовувалися проти неї самої.
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона не готова до проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.
Теоретична зустріч Зеленського і Путіна
Ще в кінці травня в Кремлі заявили, яку тему Путін може обговорювати із Зеленським у контексті окупованого Криму — а саме так званий “контекст прикордонного співробітництва по лінії регіонів двох країн”.
20 травня Володимир Зеленський під час пресконференції сказав, що розмову між офісами президентів України і Росії про зустріч президентів обох країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна розпочато.
У той же день у Кремлі підтвердили контакти з підготовки гіпотетичної зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського.