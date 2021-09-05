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Кремль назвал "угрозой" для России стремление Украины в НАТО

Кремль назвал "угрозой" для России стремление Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 26279 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Представитель президента России Дмитрий Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО и назвал их непосредственной угрозой для России. Об этом он заявил в эфире канала "Россия 1", передает УНН.

Цитата

“Зеленский говорит: „Мы хотим, мы стремимся в НАТО“. Американцы говорят: „Хорошо, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать“. Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам”, — сказал представитель Кремля.

Детали

Песков добавил, что Путин “будет прилагать усилия”, чтобы “исторические земли России” не использовались против нее самой.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начался.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

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